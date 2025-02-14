Son yağışlar İstanbul barajlarına yaradı! Doluluk oranı yükselişini sürdürüyor

İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, yağışların da etkisiyle yüzde 59,82'ye çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, su miktarı Istrancalar'da yüzde 45,18, Terkos'ta yüzde 60,59, Sazlıdere'de yüzde 46,91, Alibey'de yüzde 46,94, Büyükçekmece'de yüzde 55,87, Ömerli'de yüzde 66,12, Darlık'ta yüzde 56,61, Elmalı'da yüzde 100, Pabuçdere'de yüzde 53,95 ve Kazandere'de yüzde 76,48 ölçüldü.

Baraj ve göletlerdeki su miktarı 512 milyon 94 bin metreküp seviyesinde kaydedildi. Barajlar dışında kente su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den bu ay 113,58 milyon metreküp su alındı.

Son 10 yıla dair rakamlar...

İSKİ istatistiklerine göre, barajların bugün itibarıyla doluluk oranları 2015'te yüzde 92,88, 2016'da yüzde 86,42, 2017'de yüzde 85,82, 2018'de yüzde 78,6, 2019'da yüzde 90,35, 2020'de yüzde 61,26, 2021'de yüzde 46,11, 2022'de yüzde 80,29, 2023'te yüzde 32,97, 2024'te yüzde 73,02 iken bugünkü oran yüzde 59,82 ölçüldü.