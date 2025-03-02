Son yağışlar İstanbul'a yaradı! Barajların doluluk oranı son 9 ayın zirvesinde

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışlarla birlikte artarak yüzde 75,73 seviyesine ulaştı. Bu oran, son 9 ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, Mart 2024’te yüzde 76,26 olan baraj doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 75,73 olarak ölçüldü.

Barajlardaki su oranları şu şekilde kaydedildi: Alibey yüzde 63,95, Büyükçekmece yüzde 72,71, Darlık yüzde 73,37, Elmalı yüzde 92,62, Istrancalar yüzde 95,29, Kazandere yüzde 81,98, Pabuçdere yüzde 81,2, Sazlıdere yüzde 56,2, Terkos yüzde 78,24 ve Ömerli yüzde 83,02.

Son 9 ayda barajların doluluk seviyeleri

Kente su sağlayan baraj ve göletlerdeki toplam su miktarı ise 653 milyon 68 bin metreküp olarak hesaplandı. Son 9 aylık dönemde barajların doluluk oranı şu şekilde değişti:

• Haziran sonunda %69,68,

• Temmuzda %58,35,

• Ağustosta %46,56,

• Eylülde %38,39,

• Ekimde %31,68,

• Kasımda %28,24,

• Aralıkta %40,23,

• Ocakta %52,56,

• Şubat sonunda ise %74,5 olarak ölçüldü.

Son 11 yılın doluluk oranları nasıldı?

İSKİ istatistiklerine göre, 1 Mart'ta barajlardaki doluluk oranları 2015'te yüzde 96,25, 2016'da yüzde 87,05, 2017'de yüzde 87,99, 2018'de yüzde 85,3, 2019'da yüzde 92,93, 2020'de yüzde 63,87, 2021'de yüzde 56,71, 2022'de yüzde 83,96, 2023'te yüzde 35,38, 2024'te yüzde 76,26 iken şimdiki oran yüzde 75,73 olarak kayıtlara geçti.

Barajların doluluk oranlarının karşılaştırması

• Alibey Barajı'nda 2 Mart 2024'te yüzde 70,87 olan doluluk oranı 63,95'e düştü.

• Büyükçekmece Barajı'nda geçen yıl yüzde 73,26 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 72,71 olarak kayıtlara geçti.

• Darlık Barajı'nda geçen yıl aynı tarihte 88,53 olarak ölçülen doluluk oranı, yüzde 73,37 oldu.

• Elmalı Barajı'nda 2 Mart 2024'te yüzde 89,38 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 92,62 olarak kaydedildi.

• Istrancalar'da geçen yıl yüzde 47,9 olan doluluk, bu yıl yüzde 95,29 olarak ölçüldü.

• Kazandere Barajı'nda geçen yıl aynı tarihte 59,42 olarak ölçülen doluluk oranı ise yüzde 81,98 oldu.

• Pabuçdere Barajı'nda geçen yıl 2 Mart'ta yüzde 58,74 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 81,2 olarak kaydedildi.

• Sazlıdere Barajı'nda geçen yıl aynı tarihte 56,73 olarak ölçülen doluluk, bugün itibarıyla yüzde 56,2 oldu.

• Terkos Barajı'nda ise 2 Mart 2024'te yüzde 73,89 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 78,24 olarak kaydedildi.

• Ömerli Barajı'nda geçen yıl aynı tarihte 87,85 olarak ölçülen doluluk, bugün itibarıyla yüzde 83,02 oldu.

• Ayrıca, Melen ve Yeşilçay'daki su oranı 160 milyon 74 bin metreküp ölçüldü.