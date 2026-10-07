Soner Olgun’un sağlık durumu ağırlaştı: Entübe edildi

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Türk Halk Müziği sanatçısı Soner Olgun’dan üzücü haber geldi. Uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gören Olgun’un sağlık durumu ağırlaştı.

Hastalığına rağmen müzik çalışmalarını sürdüren 67 yaşındaki sanatçı, geçen ay yüksek ateş nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Bir süre hastanede tedavi gören Olgun, daha sonra kendi isteğiyle evine götürülmüş ve tedavisine burada devam edilmişti.

“İyi Bayramlar Türkiye” ve “Sevda Diye Bir Kuş” gibi eserleriyle tanınan sanatçının sağlık durumunun yeniden ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Soner Olgun’un entübe edildiği öğrenildi.