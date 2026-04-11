Sonuç heyecanı... AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Açıköğretim Lisesi öğrencileri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 14-15 Mart tarihlerinde yapılan sınavların ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce paylaşılan takvim doğrultusunda, AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih yoğun şekilde araştırılıyor. "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor" sorusu, sınava giren binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Milli Eğitim Bakanlığının daha önce yayımladığı takvime göre AÖL sonuçları 22 Nisan'da erişime açılacak.

Adaylar, sınav sonuçlarını Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspxinternet adreslerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.