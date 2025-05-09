'Sonuçlar yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacak': PKK kongresini topladığını duyurdu!

DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan bugün yaptığı açıklamada, terör örgütü PPK'nın kongresini topladığını duyurmasının an meselesini olduğunu kaydederek, "Bu tarihi adımı önemle bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın hemen ardından Terör örgütü PKK, kongrenin 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildiğini kaydetti. PKK'nın yazılı açıklamasında, "PKK 12. Kongresi’nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2024 yılın ekim ayında PKK lideri Abdullah Öcalan’a, örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" için çağrı yapmıştı.

Bunun üzerine terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, PKK'ya yaptığı silah çağrısında bulunmuştu. PKK da Öcalan'ın çağrısına uyup ateşkes ilan ettiklerini duyurmuştı.