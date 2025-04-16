Sony'den flaş zam kararı! PS Plus fiyatları arttı, işte güncel tarifeler!

Sony, Türkiye’deki PlayStation Plus abonelik fiyatlarına önemli bir zam daha yaptı. 2023 yılında yüzde 600 oranında zamla büyük tepki toplayan şirket, 24 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlarını kullanıcılara e-posta yoluyla bildirdi. Yeni ücretlendirmeyle birlikte en pahalı abonelik paketi olan PlayStation Plus Deluxe, yıllık 4.266 TL oldu.

Bu zamla birlikte Türkiye’deki oyuncular, özellikle Deluxe paketinin fiyatı karşısında büyük bir şaşkınlık ve tepki içinde. Sony, yaptığı açıklamada bu fiyat artışını "yüksek kaliteli oyunlar ve ek avantajlar sunma" gerekçesiyle savunsa da, oyuncular artan maliyetlerin dayanılmaz bir noktaya geldiğini belirtiyor.

PS Plus neler sunuyor?

PlayStation Plus, Sony’nin PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarına sunduğu ücretli abonelik hizmeti. Hizmet kapsamında kullanıcılar:

* Çevrimiçi çok oyunculu oyun oynayabiliyor,

* Her ay ücretsiz oyunlara erişebiliyor,

* Özel indirimlerden yararlanabiliyor,

* Bulut depolama hizmetine sahip oluyor,

* Bazı oyunların deneme sürümlerini oynayabiliyor.

Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç ayrı pakete sahip sistem, kullanıcıların bütçelerine göre seçenekler sunuyordu. Ancak son zamlarla birlikte bu erişilebilirlik büyük ölçüde tartışmalı hale geldi.

2025 zammının ayrıntıları

Sony'nin mail yoluyla bildirdiği zam kararı, 24 Haziran 2025 itibarıyla geçerli olacak.

Deluxe paket için kesinleşen 4.266 TL’lik yıllık fiyat, önceki 2.740 TL’lik ücrete göre yaklaşık yüzde 56'lık bir artışa denk geliyor.

Essential ve Extra paketleri için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmişteki zam oranları göz önünde bulundurularak yapılan tahminler şu şekilde:

* Essential (Yıllık)

Güncel fiyat: 1.400 TL

Zamlı fiyat (tahmini): 2.100 TL

* Extra (Yıllık)

Güncel fiyat: 2.340 TL

Zamlı fiyat (tahmini): 3.510 TL

* Deluxe (Yıllık)

Güncel fiyat: 2.740 TL

Zamlı fiyat: 4.266 TL (kesin)

Not: Essential ve Extra paketleri için belirtilen rakamlar tahmini, ilgili paketler hakkında Sony tarafından doğrulanmış kesin bir fiyat yok.

Mailde, aboneliği henüz sona ermeyen kullanıcıların, mevcut süreleri dolmadan önce yenileme yapmaları halinde eski fiyatlardan yararlanabileceği bilgisi de yer aldı. Ancak bu geçici çözüm, kullanıcıların tepkisini azaltmakta yeterli olmadı.

Oyuncuların tepkisi: Abonelik iptalleri ve alternatif arayışları

Zam haberinin ardından sosyal medya platformlarında birçok oyuncu aboneliğini iptal etmeyi düşündüğünü dile getirdi. 2023 yılında bir oyuncunun 27 yıllık abonelik alarak 2050 yılına kadar zam etkilerinden korunması haberi yeniden gündeme taşındı.

Kimi kullanıcılar, zamlar öncesinde aboneliklerini uzun vadeli yenileme yoluna giderken, kimileri de Xbox Game Pass veya EA Play gibi alternatif platformlara yönelme eğiliminde.

Rakip hizmetlerde fiyatlar nasıl?

Sony’nin yeni fiyatlandırmasının ardından gözler, rakip abonelik servislerine çevrildi. Özellikle Microsoft’un Xbox Game Pass Ultimate hizmeti, geniş oyun kütüphanesi ve daha uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

2025 itibarıyla Xbox Game Pass Ultimate’in yıllık fiyatı yaklaşık 2.500 TL civarında. Bu da PS Plus Deluxe’un yeni fiyatına kıyasla önemli bir avantaj sunuyor. Diğer yandan, EA Play gibi hizmetler ise belirli oyunlara odaklanan oyuncular için ekonomik ve odaklı alternatifler sunuyor.

Ancak, PlayStation'a özel içeriklere erişim sunan PS Plus hâlâ bazı oyuncular için vazgeçilmez durumda. Buna rağmen fiyat farkı, birçok kişinin bu bağlılığı gözden geçirmesine neden oluyor.