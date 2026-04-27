Metin komutlarından gerçekçi videolar üretebilen bir yapay zeka modeli olan Sora artık kullanılmıyor. 26 Nisan'da uygulama sona erdi. Yapay zeka ile video üretenler farklı arayışa girerken bugün sıkça "Sora kapatıldı mı, neden kapandı" diye soruyor.

Sora kapatıldı mı?

Sora bağımsız bir uygulama olarak sona eriyor, ancak video üretim teknolojisinin başta ChatGPT olmak üzere farklı ürünlere entegre edilmesi bekleniyor.

Sora neden kapatıldı?

Bu adımın arkasında stratejik bir yön değişikliği bulunuyor. OpenAI, ayrı bir uygulama yerine tüm yapay zeka özelliklerini tek platformda toplamayı hedefliyor. Bunun yanında maliyet, telif hakları ve güvenlik gibi faktörler de kararda etkili.