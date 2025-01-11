Sorumlu yöneticiden Trump’ın 'Çin' iddialarına yanıt: 'Panama Kanalı Panamalılarındır!'

Panama Kanalı'nın işletilmesinden sorumlu Panama Kanalı Yönetimi yetkilisi Ricaurte Vasquez, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı'nın kontrolünün ABD tarafından devralınabileceği yönündeki iddialarını kesin bir dille reddetti. Associated Press’e (AP) açıklama yapan Vasquez, kanalın Panama'nın egemenliği altında olduğunu ve tüm ülkelerin ticaretine açık bir şekilde yönetildiğini belirtti.

"Trump’ın iddiaları temelsizdir"

Donald Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda Panama Kanalı’nın bugün Çin tarafından işletildiğini öne sürerek, ABD'nin ekonomik güvenliği için kanalın stratejik önem taşıdığını savunmuştu.

Bu iddiaları yalanlayan Vasquez, Çin merkezli şirketlerin kanalda faaliyet göstermesinin 1997'de Hong Kong merkezli bir konsorsiyumun ihale sürecini kazanmasıyla başladığını, ABD ve Tayvan merkezli şirketlerin de benzer şekilde kanalda faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

"Kanalın egemenliği müzakere edilemez"

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ve Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha da Trump’ın açıklamalarına tepki göstererek, kanalın tam egemenliğinin Panama’ya ait olduğunu vurguladı.

Mulino, “Kanalımızın egemenliği müzakere edilemez. Kontrol eden tek güç Panama’dır ve bu böyle devam edecektir” dedi. Martinez-Acha ise Panama Kanalı’nı “geri dönüşü olmayan bir fetih” olarak nitelendirdi.

Tarafsızlık ve fiyat politikası

Vasquez, Panama Kanalı’nın tarafsızlık anlaşması çerçevesinde işletildiğini, ABD dahil hiçbir ülkeye ayrıcalık tanınmadığını ve ücret politikalarının tüm geçişler için standart olduğunu açıkladı. ABD savaş gemilerinin hızlandırılmış geçiş hakkı dışında herhangi bir ayrıcalık tanınmadığını da sözlerine ekledi.