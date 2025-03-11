Soruşturma açılan belediyelerin DHKP/C'ye 23 milyon lira para aktardığı iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2014-2016 yıllarında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinde çalışan bazı şüphelilerce terör örgütü DHKP/C'ye finansman sağlandığı, örgütün ele geçirdiği bir tekstil firmasının girdiği Şişli ve Sarıyer belediyelerince düzenlenen ihalelerde usulsüzlükler yapıldığı iddiasına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında söz konusu dönemde terör örgütü DHKP/C'ye şüpheliler tarafından aktarılan para miktarının güncel kura göre 22 milyon 870 bin lira olduğu iddia edildi.

Ne olmuştu?

Kazova Tekstil isimli firmanın çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine, şirketin terör örgütünün sözde işçi yapılanması Devrimci İşçi Hareketi (DİH) tarafından ele geçirildiği, tekstil firmasının 2014-2015 arasında Sarıyer ve Şişli belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği belirlendi.

Söz konusu belediyelere yönelik müfettişlerce yapılan incelemede, ihalelerde yolsuzluklar tespit edildiği, kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uyulmadan Kazova Tekstil'e verildiği, piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alımlar yapıldığı, ürünlerin kim veya kimlere dağıtıldığının belirlenemediği ve ihale evrakları üzerinde usulsüzlükler olduğu, bu şekilde Sarıyer ve Şişli belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C'ye finans sağlandığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda DHKP/C silahlı terör örgütünün yapılanmalarından olan İKOM içerisinde 2, DİH ve Kazova Tekstil'de 12 şüpheli ile 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağladıkları anlaşılan Ataşehir Belediyesinde 3, Maltepe Belediyesinde 5, Sarıyer Belediyesinde 8 ve Şişli Belediyesinde 8 olmak üzere toplam 38 şüpheli tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 2 kişinin yurt dışında, 2 zanlının da cezaevinde tutuklu olduğu belirlenmişti. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise polis ekiplerince aranıyor.