Soruşturma derinleşti: ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer’in mal varlığına el kondu

Kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer, "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla geçtiğimiz günlerde tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, İçer’in yalnızca tutuklanmakla kalmadığı, aynı zamanda tüm mal varlığına da el konulduğu öğrenildi.

Başsavcılık, 14 Temmuz’da uyuşturucu nedeniyle yoğun bakıma alınan G.Ç. isimli mağdura uyuşturucu temin ettiği öne sürülen Gökalp İçer hakkında başlatılan soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordineli hareket ediyor. Şüphelinin banka hesapları, kripto varlıkları, taşınmazları ve şirket hisseleri dahil olmak üzere tüm mal varlığına tedbir kararı getirildi.

Gökalp İçer, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme kararı sonrası, İçer’in mal varlıklarının incelenmesi ve olası suç teşkil edecek unsurlara karşı detaylı mali analiz süreci başlatıldı.