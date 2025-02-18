Soruşturma sonrası TÜSİAD'dan açıklama: Eleştiriler demokrasinin zenginliği olarak görülmeli

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), derneğin Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılmasının ardından açıklama yayınladı.

TÜSİAD'ın açıklamasında dernek olarak 'Türkiye'nin kalkınması ve tüm toplumun menfaati hedefiyle, doğru olduğuna inanılan tespit ve önerilerin demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaşıldığı' belirtildi.

Açıklamada TÜSİAD'ın 'Türkiye için çalışan, üreten, istihdam sağlayan iş insanları ve sanayicilerin gönüllü birlikteliğini temsil ettiği' belirtilerek "TÜSİAD olarak; bağımsız ve tarafsız şekilde, ülkemizin refahı ve kalkınmasına katkı sağlayacak konuları gündemimize alıyoruz. Türkiye’nin dünyadaki rekabet gücünün yükselmesine katkı sağlıyor; uluslararası iş dünyasındaki temsil gücümüz ile ülkemizin yüksek menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz" dendi.

'Eleştiriler demokrasi kültürünün zenginliği olarak görülmeli'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kamuoyunda derneğimize yöneltilen eleştiriler dahil her konunun dile getirilmesi, Türkiye’de tartışma ve demokrasi kültürünün zenginliği olarak görülmelidir. Ekonomik kalkınmayı ancak insan hakları temelli, katılımcı demokrasi ilkesini benimsemiş bir hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz. Ülkemizi ileri taşıyacak ortak hedeflerimize bilgi, deneyim ve önerilerimizle katkıda bulunmak, ülkemize karşı sorumluluğumuzdur."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında 13 Şubat'ta genel kuruldaki sözleri nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Hükümetten de peş peşe TÜSİAD'ı eleştiren açıklamalar gelmişti.

Aras ne demişti?

Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına değinen Aras, “Yangın çıkabilir ama 78 kişi ölmez. Ölüyorsa nedeni usulüne uygun yapılmayan binalar ve denetimsizliktir” ifadelerini kullanmıştı. Aras, İliç’teki altın madeni faciası ve Soma’daki maden kazasını hatırlatarak, denetim eksikliklerinin büyük felaketlere yol açtığını savunmuştu.

Aras, belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına değinerek, “Tutukluluğun istisna değil, kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorun var” demişti.