Sosyal ağlara dönük yasa teklifi Meclis'e geliyor

20 Temmuz 2020

CANAN SAKARYA

AK Parti 1 milyondan fazla üyesi bulunan facebook, twitter, Instagram gibi sosyal ağ sağlayıcılarına ilişkin yasa teklifi çalışmalarını tamamlandı. 11 maddelik yasa teklifinin bu hafta içinde Meclis'e sunulması ve Meclis tatile girmeden önce kanunlaştırılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya platformlarına ilişkin düzenleme konusunda yaptığı açıklamanın ardından çalışma başlatan AK Parti’de çalışmalar tamamlandı. AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre ; Almanya modeli dikkate alınarak hazırlanan yasa teklifine göre 1 milyondan fazla üyesi bulunan sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getiriliyor. Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcısına para cezası verilecek ve bu cezalar yurtdışına elektronik tebligat ile bildirilecek. Sosyal ağ sağlayıcıları içeriklere yönelik olarak kişiler tarafından yapılacak başvurulara, başvurudan itibaren 24 ile 48 saat arasında cevap verecek.

Yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren raporları belirli aralıklarla BTK’ya bildirecek. Sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırmakla yükümlü olacak. Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına kademeli olarak idari para cezaları uygulanacak. Hukuka aykırılığı hâkim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içeriğin sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesi durumunda, bildirime rağmen içeriği çıkarmayan veya içeriğe erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumlu olacak. Yasa teklifi ile sosyal ağ tanımı da yapılacak.

Verilen bilgiye göre; Türkiye'de 57 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Facebook’u 37 milyon kişi kullanıyor. Türkiye dünya sıralamasında Facebook’un en fazla kullanıldığı 10’ncu ülke durumunda. Türkiye’de 38 milyon İnstagram, 16 milyon Twitter, 8 milyon snapchat, 8 milyon linkedin kullanıcısı bulunuyor.