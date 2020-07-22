Sosyal destekler güncellendi

22 Temmuz 2020

ANKARA (DÜNYA)

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur maaş katsayılarındaki artışa endeksli olarak Temmuz ayı katsayı artışı sonrası Bakanlığını yaptığı sosyal yardımların güncel durumlarını açıkladı. Bakan Selçuk yazılı açıklamasında, Evde bakım ücretlerinin 1.544 TL’ye yükseltildiğini bildirdi.

Selçuk, Temmuz ayında 768 bin yaşlı, 637 bin engelli olmak üzere toplamda 1 milyon 405 vatandaşa aylıkların ödendiğini; bu kapsamdaki ödemelerin 2020 sonunda 12 milyar TL tutarında gerçekleşeceğini açıkladı. Yaşlı aylıklarının 711.50 TL’ye çıktığını belirten Selçuk, engellilik oranlarına göre verilen engelli aylığının ise; yüzde 40-69 arası engelliler için 567.97 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 851.95 TL’ye yükseldiğini kaydetti.

Evde bakım

Bakan Selçuk, 535 bin 805 engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığını bildirerek, “2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık 1.544,61 TL’ye çıkardık” dedi. 18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını olan ailelere yapılan aylığın 567.97 TL’ye yükseldiğini kaydeden Bakan Selçuk, nadir görülen ağır silikozis hastalığı bulunanların aylıklarının da 1.562,86 liraya çıktığını açıkladı.

"144 bin çocuğa toplam 155 milyon liralık destek sağladık”

Dar gelirli ailelerin çocuklarının aile ya da yakınları yanında kalmasını temin etmek amacıyla uygulanan Sosyal Ekonomik Destek (SED) programı hakkında da bilgi veren Selçuk, bu kapsamda, aylık 144 bin çocuk için 155 milyon TL destek verildiğini açıkladı. Ailesi yanında bakımı sağlanan çocukların akranları ile aynı şartlara sahip olması için verilen SED hizmetinde çocuk başına yapılan yardım miktarının 1.023 TL’den 1.082 TL’ye yükseldiğini kaydetti. Kamu tarafından bakımı üstlenilen çocuklardan, koruyucu ailelere verilenlere ödenen desteğin de 1.485 TL’den 1.687 TL’ye çıkarıldığının bilgisini paylaştı.

Bakan Selçuk, ekonomik olarak desteklenen bireyi ve aileleri üretime ile istihdama yönlendirme projeleri de uyguladıklarını belirten Selçuk, “Düşük gelirli vatandaşlarımızın bu projelerle ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü şekilde entegre olmasını amaçlıyoruz” dedi.