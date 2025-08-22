Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı: Kültür, Sanat, Basın ve İletişim alanlarında ilave ücret ve tazminat artışı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, her iki hizmet kolunda da uzlaşı ve diyalog zemininde yürütülen görüşmeler sonucunda çok sayıda kazanım elde edildiği belirtilerek, "Memurlarımızın mali ve sosyal haklarını güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" mesajı verildi.

Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri Koluna Yönelik Kazanımlar

PTT’de, dağıtıcılar ve şoförler haricinde, görevini aynı zamanda araç kullanarak yerine getiren personele ödenen ilave ücret 100 puan (117 TL) artırıldı.

Yapılan açıklamada, ilgili hizmet koluna yönelik varılan mutabakat çerçevesinde elde edilen bazı kazanımlar şu şekilde sıralandı:

-PTT gişelerinde fiilen görev yapanlara ilave ücret olarak 100 puan (117 TL) artış sağlandı.

-Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personelinin zam puanları 20 puan artırıldı.

-PTT’de idari hizmet sözleşmesiyle çalışan bazı personelin temel ücretleri 200 puan (234 TL) artırıldı.

-TRT’de brüt ücretleri %5 artırımlı ödenen personelin kapsamı yeniden belirlendi.

-PTT’de sözleşmeli personele yönelik başarı ilave ödemesi kapsamındaki il sayısı artırıldı.

-TRT Genel Müdürlüğü personelinin özel hizmet tazminatına 10 puan (1.112 TL) artış yapıldı.

Kültür ve Sanat Hizmetleri Koluna Yönelik Kazanımlar

-Kazılarda görev yapan personele ödenen fazla çalışma ücreti %25 oranında artırıldı.

-Kütüphane ve müzelerde görevlerini aynı zamanda araç kullanarak yerine getiren şoför harici personele 600 puan (702 TL) üzerinden ücret ödenmesi sağlandı.

-Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı koro ve topluluklardaki şeflere 250 puan (293 TL) ilave ücret ödenmesi sağlandı.

-Kısmi zamanlı çalışan solist sanatçı ve sanatçılar ile sahne arkasında çalışan sözleşmeli personelin tavan ücretleri 1250 puan (1.463 TL) artırıldı.

-Sahne uygulayıcısı/uzman memur olarak görev yapan sözleşmeli personele ödenen ilave ücret 200 puan (234 TL) yükseltildi.

-Kütüphane, müze ve kültür merkezlerinde görev yapan personele yıllık ödenebilecek fazla mesai süresi 400 saate çıkarıldı.

-Millet Kütüphanesi ve 24 saat hizmet veren kütüphanelerde çalışan personele sağlanan fazla çalışma ücretinin kapsamına müze ve ören yerlerinde görev yapanlar da dahil edildi.

-Zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda çalışan personele verilen iş riski zammı puanları bir kat artırıldı, kapsama sözleşmeli personel de eklendi.

-Kütüphane, müze, laboratuvar ve ören yerlerinde, antik, tarihi, nadir veya yazma eser zimmeti bulunan teknik hizmetler sınıfına dâhil uzmanların, 400 puan (468 TL) tutarındaki ödemeden faydalanması sağlandı.

📍8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımları



✅Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri Kolu’nda Anlaşmaya Varılan Kazanımlar



📌Her Hizmet Kolu ile uzlaşı ve diyalog zemininde görüşmelerimizi sürdürdük. pic.twitter.com/3vg3bt1fTn — T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (@csgbakanligi) August 22, 2025