Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 1000 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Başvuru linki...

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna 575 büro personeli, 275 destek personeli, 100 koruma güvenlik görevlisi ve 50 teknisyen olmak üzere 1000 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Başvurular ÖSYM üzerinden alınacak. Şimdi adaylar "Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 1000 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır" sorusuna ağırlık vermiş durumda...

SGK 1000 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

KPSS-2025/2 tercihleri ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu 1000 sözleşmeli personel alımı başvurusu da başladı. Adaylar başvurularını 18-25 Aralık tarihleri arasında yapacak.

SGK 1000 sözleşmeli personel alımı başvurusu için tıklayınız

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmekte...

Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2025/2 Tercih Kılavuzu