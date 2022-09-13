Sosyal konut başvuru şartları nelerdir? Kimler ucuz konut alabilecek?

Dar gelirli aileler için planlanan sosyal konut projesine dair detaylar belli oldu. Proje hakkında detaylar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları beklenirken sosyal konut başvuru şartları belli oldu. Böylece kimlerin ucuz konut alabileceği belli oldu.

Sosyal konut

TOKİ tarafından inşa edilecek projeden, bulunduğu ilde en az 1 yıl ikamet eden vatandaşlar yararlanabilecek. Bu projeye başvuracak vatandaşların kendisi, eşi ve velayetinde bulunan çocukları üzerine ülke sınırları içerisinde bir tapu kaydının olmaması gerekiyor. Bu şartları karşılayan 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlar sosyal konut başvurusu yapabilecek. Sosyal konut başvuru şartlarına göre her haneden sadece bir kişi projeye başvurabilecek.

Genç kontenjanı

Yapılacak sosyal konut projesinde engellilere, şehir yakınlarına, gazilere ve gençlere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül'den sonra doğanlar müracaat edebilecek. Sosyal konut başvuru şartı olarak hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla 16 bin Türk lirası, yurt genelinde ise en fazla 14 bin Türk lirası olması şartı aranacak. Sosyal konut projesinde aylı taksitler 240 aya kadar vadeye yayılabilecek ve taksit tutarları asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarlarda olacak.

İşyeri

Sosyal konut projesi kapsamında arsa ve işyerleri de satılacak. Arsa projesinde elektrik, su ve doğalgaz altyapıları tamamlanmış 100 bin arsa imara ve inşaata açık şekilde vatandaşlara teslim edilecek ve 100 bin arsa bu şekilde satılacak. Bu arsaları satın alan vatandaşlar, kendi evlerini inşa edebilecekler.

Arsa

Arsa satışından, T.C. vatandaşı olanlar, yoksul veya dar gelirli olanlar, üzerine herhangi bir arsa olmayanlar ve daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olanlar yararlanabilecek.

“Küçük ve orta ölçekli sanayiciye yönelik 28 ilde oluşturulacak sanayi sitelerindeki 10 bin iş yeri” için başvurularında ise 18 yaşını doldurmuş olma şartı aranacak. Başvuru yapacaklardan ustalık, iş yeri açma, ilgili oda kayıt veya vergi mükellefi belgesi ile e-Ticaret yapıldığına dair belgeler istenecek. Yine bu işyerleri için başvuru yapacakların üzerine kayıtlı bir sanayi dükkanı olmaması gerekiyor.