'Sosyal konut' eleştirisi: Dağ fare doğurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan sosyal konut projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Akın, yazılı açıklamasında, iktidarın vatandaşlara TOKİ projesiyle 2+1 konutları aylık 2 bin 280 liradan, 3+1 konutları ise aylık 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ayda satacağını duyurduğunu anımsattı.

"Vatandaşların 20 yıl gibi uzun süre borçlandıran ve kıt kanaat geçinmeye maruz bırakan projeyi 'yüzyılın projesi' olarak ortaya koyabilecek tek iktidarın, AK Parti iktidarı olacağını" kaydeden Akın, "Hatırlatalım. Bundan tam 3 yıl önce Bakan Berat Albayrak 'dar gelirlilere', 'asgari ücretlilere' konut müjdesi vermişti. 20 yıl vadeli düşük faizli kredi verilen bir finansman modeli ile vatandaşın ev sahibi yapılacağını vadeden iktidar vatandaşı ev sahibi değil ama borç sahibi yaptı. Şimdi de vatandaşı borçlandırmak üzerine kurulu bir sistemle vatandaşın hayalleri ile oynuyorlar." görüşünü aktardı.

Akın, şunları kaydetti:

"Ev sahibi olanlar yeni ev sahibi olabilirken hiç evi olmayan dar gelirliler bu iktidar döneminde yine ev sahibi olamıyor. Yani AK Parti iktidarı dar gelirliyi ev sahibi yapmıyor. TOKİ son 20 yılda 1 milyona yakın sosyal konut inşa ettiğini söylüyor. Ancak bu konutların yoksul ya da dar gelirlilerin sahibi olduğunu göstermiyor. TOKİ’nin sosyal konut projeleri kent yoksullarına da seçenekler sunuyor ancak bu seçenekler yoksul vatandaşlarımız için hiç de adil değil. Yüz yıllık dedikleri bu proje de dar gelirlilerimiz için adil olmayacak. Çünkü örnekleri ortada. Dağ fare doğurmuştur. Türkiye'nin derinleşen konut sorununa çözüm olamayacaklar."