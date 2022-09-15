'Sosyal konut' ile ilgili soru önergesi

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan 81 il genelinde 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Şaroğlu, Kurum’a şu soruları yöneltti:

"Tunceli Merkez’de 200, Mazgirt ilçesinde 50 ve Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde 79 olmak üzere toplamda 329 konut projesinin inşa edileceği açıklanmış, kura çekimi gerçekleştirilip hak sahipleri belirlenmesine rağmen konutların yapımı için bir çivi dahi çakılmamıştır. Böylesi bir mağduriyet ortada iken yeni bir konut projesi açıklanmasındaki amaç nedir?

Tunceli’deki yurttaşlara 2019 yılında verilen 329 konut projesi sözü neden yerine getirilmemiştir? Sosyal konut projelerinin aradan geçen süreye rağmen hak sahiplerine teslim edilmemesinin gerçek sebebi nedir?"

2019 yılında açıklanmış projenin ihalesi yapılmamış, inşaat alanı belirlenmemiş ve temeli atılmamış bir projenin yarattığı mağduriyet ortada iken yeni bir projeyi nasıl gerçekleştireceksiniz?”