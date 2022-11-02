Sosyal konut projesinde arsa-işyeri başvuruları 15 Kasım'a uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak yayında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Erdoğan özetle şunları söyledi:

"(Tahıl sevkiyatı) Cibuti, Somali, Sudan'ın durumu hiç iyi değil. Başka hangi az gelişmiş ülkelerde sıkıntı varsa buralara nakliyeyi gerçekleştireceğiz.

Akkuyu, Sinop, bir üçüncüyü farklı bir merkezde arkadaşlar çalışıyorlar. Ayrıca onu da yapacağız.

BOTAŞ, gazı ulusal sisteme bağlamak için kara boru hattını bu ay içerisinde tamamlayacak. Sakarya sahasında 540 milyar metreküp, henüz bunu aşan yok. Son olarak 110 milyar metreküplük var, tespit edildikçe fazlasını yakalayacağız.

(Sondaj gemileriyle arama) Bu konuyla ilgili teklifler geliyor. Libya, bu tür çalışmaların içerisine girebiliriz diyor.

Süratle bunların dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekir. Türkiye'de bağımsız mahkemeler olduğunu, kararlarıyla konuşan hakimler olduğunu CHP'lilere de öğreteceğiz, öğrenecekler.

(Kılıçdaroğlu) Bu ara başörtülü bayanları alıp onlara rozet takıyor. Bu seçimlerde başörtülü birkaç aday da çıkarırsa hiç şaşmayın, mecburen bunu yapacak. Başörtüsünü özellikle CHP'nin takiye siyasetine malzeme olmaktan kurtaracağız.

Testi Yunanlıları çıldırtan Tayfun'un 561 kilometre menzili var, bunu uzatacağız. Cenk ve Gezgin füzeleri gibi nicelerinin müjdelerini vereceğiz.

Yunanistan'ın aklını başına alması lazım. Tahrik ve provokasyonlarla bir yere varamayacaklarını öğrenmeleri lazım.

Seçim sonucu ne olursa olsun İsrail'le ilişkileri karşılıklı hassasiyetlere saygı ve ortak çıkarlar temelinde sürdürülebilir zeminde yürütmeyi arzu ediyoruz. Değerlere saygı gösterildiği sürece, kazan kazan diplomasisiyle sadece Türkiye ve İsrail değil tüm bölge kazançlı çıkacaktır.

2023'te milli muharip uçak hangardan çıkacak. Hürjet, Bayraktar Kızılelma, TB3 SİHA Anadolu uçak gemimize inip kalkacak. Atak 2 ilk uçuşunu gerçekleştirecek.

(İlk Evim İlk İş Yerim Projesi) 7 Kasım'da sona erecek arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini inşallah 15 Kasım'a kadar uzatıyoruz."