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Sosyal konuta rekor başvuru

Sosyal konut projesine başvuranların sayısı 3,5 milyona yaklaştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim projesine başvuranların sayısı 3,5 milyona yaklaştığını söyledi.

Kurum Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin İlk Evim İlk İş Yerim projemize inancı tam. Projemize başvuranların sayısı 3,5 milyona yaklaştı. Saat 09.00 itibarıyla başvuru sayısı tam olarak 3 milyon 466 bin 250. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da bu güveni boşa çıkarmayacağız." mesajı paylaştı.

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