Sosyal konutlar için düğmeye basıldı: Bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

Bazı taşınmazların kamulaştırılması ile bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, TOKİ'nin ülke genelinde başlattığı 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Ordu'nun Altınordu ilçesi Karacaömer ve Öceli Mahallelerinde inşa edilecek sosyal konutların yapımı amacıyla bazı taşınmazlar TOKİ tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi sınırlarında bulunan bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.