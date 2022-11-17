Sosyal konutta 11 ilin kura takvimi belli oldu
Sosyal konut projesi çerçevesinde ikici etap kura çekimi bugün başlıyor.
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'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde kura çekimi için yeni takvim belli oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır illeri için gerçekleşecek kura tarihlerini paylaştı.
Kura çekimin ikinci etabı da bugün Kilis ve Muş illerinde başlayacak.
7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilde noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 21 bin 893 konutun hak sahipleri belli olmuştu.