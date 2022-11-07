Sosyal konutta ilk kuralar çekildi

"İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Ardahan'da 250, Şırnak'ta 1450 konut için kuralar çekildi.

Ardahan'ın İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen kura törenine, Vali Vekili Şahin Demir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bahtiyar Topal ile konutlara başvuru yapan aileler katıldı.

Şırnak Spor Salonunda gerçekleştirilen diğer kura törenine de TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca, Belediye Başkan Vekili Ayten Algül, TSO Başkanı Osman Geliş, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin ve kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kuralar noter huzunda çekilirken, kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı.

12 ilde kuralar 10 günde tamamlanacak

12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlanacak. 250 bin konutun kurası da mart ayına kadar bitecek.

Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1450 konut, Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut

Proje kapsamında, 500 bin sosyal konut ve 50 bin iş yeri yapılacak. Ayrıca, TOKİ tarafından elektrik, su, doğal gaz altyapıları ve planları tamamlanmış, inşaata hazır 250 bin konut arsası sunulacak.

Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konutun temeli yılbaşında atılacak ve 2 yıl içinde tamamlanacak.