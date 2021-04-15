Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan ödemeler 60 milyar lirayı aştı

ANKARA(DÜNYA)-Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı Kapsamında bugüne kadar yapılan ödemelerin 60 milyar lirayı aştığını söyledi.

Sosyal medya hesabında paylaştığı bilgilere göre bu kapsamda en yüksek ödeme 31 milyar 563 milyon lira ile Kısa Çalışma Ödeneği olarak verildi.

Nakdi ücret desteği(Ücretsiz İzin Desteği) kapsamında 10 milyar 240 milyon lira, işsizlik ödeneği olarak ise 5 milyar 634 milyon lira ödendi. Normalleşme desteği tutarı ise 4 milyar 34 milyon lira oldu.