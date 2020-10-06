Sosyal medya ağları Türkiye'de temsilci açmama kararı alırsa ne olur?
Kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen düzenleme 1 Ekim'de yürürlüğe girdi ve sosyal medya devlerine 1 ay süre verildi. Peki yeni dönemde bizi neler bekliyor?
Gülcan SEVİNDİK
Sosyal medya yasası yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren yasaya göre 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya ağları Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda. Eğer açmazlarsa yaptırımlar neler? Hangi mecra hazırlık aşamasında? Yeni dönemde bizi neler bekliyor? Tüm detaylar Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Murat Kırık ile yaptığımız röportajda.