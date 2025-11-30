Sosyal medya beğenilerine dikkat: Boşanma sebebi sayıldı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi sosyal medyada karşı cinse ait fotoğrafları beğenmenin güven sarsıcı davranış olduğuna hükmedip, bu durumun boşanma nedeni sayılabileceğine dair emsal karar verdi.

İddiaya göre davacı eş, kocasının başka kadınların fotoğraflarını beğendiğini belirterek eşinin sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığını öne sürdü.

Sosyal medya beğenileri sadakat ve güven ihlali olabilir

Kayseri Barosu avukatlarından Tevfik İmamoğlu, mahkemenin de hem bu sebeple hem de dosya kapsamı itibarıyla kocayı ağır kusurlu bulduğunu belirterek sürecü şöyle anlattı:

"İstinaf sürecinden sonra kararın temyiz edilmesi ile Yargıtay 2. Hukuk Dairesi; 'Başka kadınlara ait fotoğrafları beğenmek güven sarsıcı davranıştır ve boşanma nedenidir' diyerek emsal bir karara imza atmıştır. Bu karar ile birlikte evli bireylerin sosyal medya kullanımına ilişkin önemli ölçüt de yargı sistemine girmiş oldu.

Artık mahkemeler eşlerin sosyal medya beğenilerini sadakat ve güven ihlali kapsamında değerlendirecektir. Bu nedenle sosyal medya davranışları boşanma davalarında artık somut kusur olarak kabul edilmekte ve bu etkileşimler boşanma davalarında artık güçlü deliller arasında yer alıyor. Ekran görüntüleri, mesajlar ve tüm dijital etkileşimler tarafların kusur oranının belirlenmesinde dikkate alınıyor."