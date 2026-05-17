Sosyal medya düzenlemesi kısa sürede hayata geçirilecek

Sosyal medyaya yönelik düzenlemeleri içeren yeni kanun için harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir çalışma grubu kurarara uygulamadaki esasların belirlenmesine odaklandı.

TBMM'de düzenlenen "Eğitimde ve Sosyal Hayatta Fırsat Eşitliği: Engelsiz Bir Gelecek" panelinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş da kanunla birlikte 15 yaş altı çocuklara yönelik güvenli dijital alanlar oluşturulacağını ve kontrollü kullanımın teşvik edileceğini belirtti.

Göktaş, çocukların yaş ve gelişimlerine uygun olmayan içeriklere maruz kalmalarını önlenmeyi amaçladıklarını söylerken, Bakanlık bünyesindeki çalışma grubunun ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde olduğunu belirtti.

Uygulama kısa sürede hayata geçirilecek

Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemenin uygulamasındaki esasları kısa sürede belirleyerek bununla ilgili yönetmeliği çıkaracaklarını ve uygulamayı hayata geçireceklerini söyledi.

Sosyal medya kullanımına yönelik yeni dönemin yalnızca bir yasal düzenlemeyle sınırlı kalmayacağını, teknik altyapı ve uygulamaya ilişkin mekanizmaların da kapsamlı şekilde hazırlanacağını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kanunla sosyal ağ sağlayıcılara getirilen 15 yaş altı çocuklara hizmet sunma yükümlülüğüne esas olmak üzere yaş doğrulama için hangi yöntemlerin kullanılacağına dair teknik çalışmaların da yapıldığını kaydetti.