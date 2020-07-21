Sosyal medya düzenlemesi TBMM'de

21 Temmuz 2020

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, "Kanunda "sosyal ağ sağlayıcı" tanımı yapıyoruz. Bu sağlayıcıların Türkiye'de bir merkez oluşturmalarını istiyoruz. Soruşturma ve kovuşturmaya imkan veren düzenleme yapacağız. Muhataplık oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Özlem Zengin "Bizim birinci önceliğimiz asla bu sosyal ağ sağlayıcılarının kapanması değil. Hayatımızdaki yerinin farkındayız. Ne kadar çok kullanımda olduğunun farkındayız. Ama bu manada özgürlüklerle, hak ve hukuk arasında bir denge kurmaya çalışırken, kademelendirilmiş bir yaptırım silsilesi var" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, "Sosyal medyadaki hakarete, küfre, bu medya aracılığıyla yapılan tacizlere son vermeyi hedefliyoruz" dedi.

Sosyal ağlara dönük yasa teklifi Meclis'e geliyor

Kaynak: AA