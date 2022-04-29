Sosyal medya düzenlemesinde tarih belli oldu

ANKARA (DÜNYA)

AK Parti’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı dezenformasyonla mücadele düzenlemesinin Avrupa Birliği’nin 23 Nisan 2022’de kabul ettiği Dijital Hizmetler Yasası kriterlerine göre yeniden güncellenerek, Haziran ayında Meclise sunulması planlanıyor.

Hazırlanan kanun teklifinde internet haber siteleri için de kanuni düzenleme yapılacak. Basın İlan Kurumu internet medyasına da ilan verecek, internet medyasında çalışanlar basın kartı alabilecekler.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Avrupa Birliği’nin üzerinde anlaşma sağladığı Dijital Hizmet Yasası’nın olduğu gibi dezenformasyonla mücadele için hazırlanmakta olan teklife aktarılacağını açıkladı. AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, “Bu yasanın içeriğine baktığımızda; gerçek hayatta yasa dışı olanın, internet ortamında da yasa dışı olması gerektiği ilkesi esas alınıyor. Dijital platformlarda dezenformasyon önlenecek ve platformların algoritmalarının şeffaflığı artırılacak” dedi.

Avrupa Dijital Hizmetler Yasasında dijital platformlar, AB Komisyonu tarafından denetlenecek. AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Türkiye’de de buna benzer bir denetleme getirileceğini belirtti.

İnternet medyasına kanuni düzenleme geliyor

Hazırlanan yasa teklifinde internet medyasıyla ilgili düzenlemeler de yer alacak. AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, internet haber sitelerinin beklediği yasal düzenlemenin bu teklif içerisinde yer alacağını belirterek, “ Biz aynı zamanda 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla, Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkındaki Kanun ile 5187 Sayılı Basın Kanununda da bir düzenlemeye gidiyoruz. Diğer basın emekçilerinin sahip olduğu haklara internet medyası da sahip olacak” dedi.