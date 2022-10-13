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Sosyal medya düzenlemesinde tartışmalı 29’ncu maddesi kabul edildi

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun teklifinin en tartışmalı maddesi olan “ ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ başlıklı 29’ncu maddesi Meclis Genel Kurulunda AK Parti ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi.

ANKARA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ANKARA (DÜNYA)

29’ncu maddeye göre, sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Fail suçu gerçek kimliği gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde verilen ceza yarı oranında artırılacak.

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