Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gözaltına alındı

'Yasa dışı bahis' gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Kerimcan Durmaz, dün gece telefonunun sinyal verdiği adreste gözaltına alındı. Durmaz’ın gözaltı kararının, bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak görev almasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve bazı sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu isimlere yönelik yasa dışı bahis soruşturması sürerken; Durmaz'ın da yasadışı bahis sitesi için düzenlenen bir konserde DJ olduğu saptanmıştı. Söz konusu görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kerimcan Durmaz hakkında soruşturma başlatmıştı.