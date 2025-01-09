Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz edildi

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz 'Yasadışı bahise teşvik' soruşturması kapsamında dün tutuklanarak cezavine gönderilmişti.

Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Doğan sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Doğan 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne müvekkili Kerimcan Durmaz'ın tutukluluğuna itiraz dilekçesi verdi.

İddiaları reddetmişti

Kerimcan Durmaz savunmasında ise sosyal medya hesaplarından herhangi bir reklam yapmadığını belirtmişti. Durmaz, "Bilerek ve isteyerek suç işlemedim. Malta'da konser verdiğim sırada arkama ledlerle yansıtılan reklamlarla bir alakam yoktur. Konserin ilk 40 dakikasında benim arkamda ismimin olduğu logo vardı, son 20 dakikasında ise benden habersiz söz konusu sitelerin reklamı yapılmıştır. Bunu konser esnasında fark etmedim, fark ettikten sonra da sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmadım. Paylaşım yaptığım 4 video kaydı vardır, bunları da dosyaya sundum. Suç işleme kastım yoktur, suçlamaları kabul etmiyorum" demişti.

"Kuvvetli suç şüphesinin bulunuyor"

Hakimliğin kararında ise şüpheli Kerimcan Durmaz'ın konser sırasında arkada yasadışı bahis sitelerinin reklamı bulunduğu sırada "Hani casinolar bir şeyler" şeklinde söylemde bulunduğu ve üzerine atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verildiği kaydedilmişti.