Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti adliyeye sevk edildi
'Var Böyle Tipler' kanalıyla bilinen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilmişti. Şikayetler üzerine harekete geçen polis Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'yu yakaladı.
Haber Merkezi
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Haklarındaki dolandırıcılık şikayetiyle dün Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yaptıkları Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan Talu çiftinin Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Kıvanç ve Beril Talu, sağlık kontrolünden geçirilerek Anadolu Adliyesine sevk edildi.
Talu çiftinin haklarındaki iddiaları reddettikleri öğrenildi.