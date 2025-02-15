Sosyal Medya Fenomeni Merve Taşkın Adliyeye Sevk Edildi! Merve Taşkın Kimdir?

Sosyal medyadan yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Merve Taşkın, adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili yaptığı paylaşım dolayısıyla gözaltına alınan Taşkın'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Taşkın, adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Sosyal medya Merve Taşkın'ın "müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Taşkın, "14 Şubat'ta yalnız olanlar için 400 bin TL ücret karşılığında akşam yemeği" teklif etti. Taşkın'ın bu paylaşımına CİMER'den şikayet yağdı.

Merve Taşkın yapılan şikayetlere ilişkin, "Beni cimere sikayet ediyormussunuz Yemek yemenin suc oldugunu dusunmuyorum. Dilerlerse emniyetle de yemek yiyebiliriz" paylaşımında bulundu.

Merve Taşkın, paylaşım sonrası "müstehcenlik" suçu nedeniyle İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Merve Taşkın kimdir?

1998 İstanbul doğumlu olan Merve Taşkın, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tanınıyor. Sosyal medya fenomeni Taşkın, geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Daha önce Taşkın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “müstehcenlik” suçundan kamu davası açmıştı.

Merve Taşkın, geçtiğimiz bu suçtan yıl beraat etmişti.