Sosyal Medya Fenomeni Merve Taşkın Gözaltına Alındı!

Sosyal medya Merve Taşkın'ın "müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Taşkın, "14 Şubat'ta yalnız olanlar için 400 bin TL ücret karşılığında akşam yemeği" teklif etti. Taşkın'ın bu paylaşımına CİMER'den şikayet yağdı.

Merve Taşkın yapılan şikayetlere ilişkin, "Beni cimere sikayet ediyormussunuz Yemek yemenin suc oldugunu dusunmuyorum. Dilerlerse emniyetle de yemek yiyebiliriz" paylaşımında bulundu.

Taşkın'ın bu paylaşımının ardından "müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.