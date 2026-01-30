Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında yakalama kararı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, yurt dışında bulunduğu belirlenen firari şüpheli Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, sosyal medya fenomeni Taşkın'ın yurt dışında olduğunun belirlenmesi üzerine hakkında yakalama kararı verildiği öğrenildi.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.