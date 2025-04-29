Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'e ev hapsi verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin hakkında 'müstehcenlik' suçundan ev hapsi kararı verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gezgin'in sosyal medya hesaplarından paylaştığı ve erkek çocuklarına "Ben kadınım değil mi?" diye sorduğu video nedeniyle 'hayasızca hareketler' ve 'müstehcenlik' suçlarından suç duyurusunda bulunmuştu.

Başlatılan soruşturma doğrultusunda hakkında gözaltı kararı çıkarılan Mükremin Gezgin, Ankara’da gözaltına alındı. Sorgusunun ardından 'müstehcenlik' suçlamasıyla ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Soruşturma süreci Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.