Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis talebi

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç hakkında, şal ile çektiği bir video nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlamasıyla 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Övüç’ün sosyal medya paylaşımındaki ifadelerinin toplumun bir kesimini diğerine karşı kin ve düşmanlığa yönlendirecek nitelikte olduğu belirtildi.

İddianamede, söz konusu ifadelerin ayrımcılığı körükleyici, nefreti teşvik edici içerikte olduğu ve birçok sosyal medya hesabı ile grup tarafından paylaşılması sonucu kamuoyunda gündem oluşturduğu kaydedildi.

Şüpheli Murat Övüç’ün ifadesine de yer verilen iddianamede, videoyu uçakta çektiğini, omzundaki şalı başına örterek “Ne mi yapsam yakışır kız. Bak, buyur” sözlerini sarf ettiğini ve bunun sadece bir şaka olduğunu söylediği belirtildi. Övüç, inançlı bir aileden geldiğini ve suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Hazırlanan iddianamede Övüç’ün, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.