Sosyal medya kısıtlaması kaldırıldı: X, Instagram, Tiktok, YouTube, Facebook, WhatsApp açıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 106 kişinin 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' suçlamasıyla 19 Mart sabahı gözaltına alınmasının ardından sosyal medya platformaları X (Twitter), TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube ve Facebook gibi popüler uygulamalara erişim sorunu başlamıştı.

İmamoğlu ve aralarında sanatçı Ercan Saatçi ile gazeteci İsmail Saymaz'ın da bulunduğu isimlerin dün ifade süreçleri başlarken, sosyla medyadaki erişim sorunu devam etmişti.

Sosyal medyaya bant daraltma

Siyaset gündemini sarsan gözaltıların ardından, 19 Mart'tan bu yana X (Twitter), TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube ve Facebook gibi popüler uygulamalara bant daraltma uygulaması getirildiği konuşuluyordu.

Erişim engeli kaldırıldı

Vatandaşlar kısıtlamayı aşmak için VPN kullanırken, VPN'le sosyal medyaya erişenler kısıtlamaya tepki gösteriyordu.

Konuyla ilgili BTK'dan henüz bir açıklama gelmese de 40 saat süren kısıtlama, 21 Mart sabah saatlerinde kaldırıldı.

Bant daraltmaya ya da erişim kısıtlamasının kaldırılmasına yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.