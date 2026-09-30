Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat gözaltına alındı
Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat, 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla gözaltına alındı. Polat, ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü.
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Son yıllarda hakkındaki iddialar ve yaşadığı tutukluluk süreciyle sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, bu kez 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması kapsamında bugün gözaltına alınan Dilan Polat, ifade işlemleri için adliyeye sevk edildi.
Polat'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ