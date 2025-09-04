Sosyal medya uygulamaları 'kiralık katil piyasası'na dönüştü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesinin evine düzenlenen molotof saldırısının failleri yakalandı. Yaşları 15 ve 16 olan iki şüpheli, saldırıyı internet üzerinden iletişim kurdukları bir kişinin azmettirmesiyle, para karşılığında gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Olay, gözleri sosyal medya uygulamaları üzerinden örgütlenen suç gruplarına çevirdi.

Yeni nesil çeteler sosyal medyada iş bağlantısı kuruyor

Son dönemde 'casperlar' ve 'daltonlar' olarak adlandırılan, genellikle reşit olmayan çocukları suçlarda kullanan çetelerin, özellikle Telegram üzerinden suç bağlantısı kurduğu belirtiliyor. Bu grupların yaralama, soygun, molotof saldırısı ve hatta cinayet gibi suçları para karşılığı organize ettikleri ifade ediliyor.

Sabah Gazetesi'yle görüşen bazı çete üyeleri, İstanbul'da 10 bin TL karşılığında molotof saldırısı düzenleyebileceklerini, başka şehirlerde ise yol masrafı eklenmesi gerektiğini söyledi. Görüşmede ayrıca, 500 bin TL karşılığında infaz dahi yapılabileceği iddia edildi.

Telegram'da kan donduran mesajlar

'D.L.T İnfaz Timi' ve 'Türkiye Silahçılık' isimli kanallarda, 'Türkiye geneli paralı tetik, infaz yapılır', 'İstanbul içi her türlü tetik çekilir', 'Avrupa yakası ortadan kaldırma, infaz ve yaralama için dm' gibi mesajların paylaşıldığı görüldü. Bazı yazışmalarda, potansiyel hedeflerin adresleri ve soygun planları hakkında ayrıntılar paylaşıldı.