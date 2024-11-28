Sosyal medya yasağı konusunda dünyada bir ilk yaşanıyor!

Avustralya'da, 16 yaşından küçüklere sosyal medya erişimini yasaklayan yasa tasarısı Senato'dan geçti. Dünyada ilk olma özelliği taşıyan tasarı, sosyal medya şirketlerine tanınan 12 aylık sürenin ardından yürürlüğe girecek.

Sosyal medya platformlarının bir sene içinde 16 yaşından küçük çocukların platformlara erişimini engellemek için düzenlemeler yapması gerekecek. Facebook, TikTok, Snapchat, Reddit, Instagram ve X'in de aralarında bulunduğu küresel sosyal medya platformları, yasaya uymamaları halinde yaklaşık 33 milyon dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

WhatsApp dahil bazı mesajlaşma servisleri, video platformu YouTube ve çevrim içi oyun siteleri bu yasadan muaf tutulabilecek. Kurallara uymayan gençler ya da ebeveynler için ise herhangi bir ceza öngörülmüyor.