Sosyal medyada Erdoğan'a hakaretle suçlanan zanlı Suriye'de yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın çalışmasında, 49 yaşındaki T.G.'nin sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğinin belirlendiğini kaydetti.

X hesabından bilgi veren İçişleri Bakanlığı, zanlının İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde ikamet ettiğini ancak daha sonra Suriye'ye gittiğinin anlaşıldığını belirtti.

Bakanlığın verdiği bilgiye göre T.G. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı, ardından da emniyet güçleri hareket geçti.

Açıklamada zanlının Suriye'de yakalandığı belirtilerek "Siber Suçlar Daire Başkanlığımızca söz konusu içeriği paylaşan 97 hesapla ilgili adli süreç başlatılmış ve bu hesapların tamamı mahkeme kararıyla erişime kapatılmıştır" dendi.