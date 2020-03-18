Sosyal medyada gündem olan görüntü için açıklama

18 Mart 2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fransa'dan gelen iki yolcuya ilişkin, "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve yine onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı." ifadesini kullandı.

Soylu, Twitter'dan yaptığı açılamada, "14 gün karantina altında kaldıktan sonra Kıbrıs'a gönderilecekler." bilgisini paylaştı.

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili, "karantina tedbirlerine aykırı davranılması" suçundan soruşturma başlattı.

"Hukuk gerekeni yapacaktır"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, konuya ilişkin açıklamasında "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz." dedi.