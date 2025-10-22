Sosyal medyada "incinmişsin" videosuyla tanınan Hasan Yılmaz yaşamını yitirdi
Sosyal medyada paylaştığı “Okumuş kadın, incinmişsin dedi” videosuyla tanınan Hasan Yılmaz (42), Konya’da bir kamyonun içinde ölü bulundu. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.
“Okumuş kadın, ‘incinmişsin’ dedi” videosuyla tanınan 42 yaşındaki Hasan Yılmaz, Konya 6. Organize Sanayi Bölgesi’nde bir kamyon içinde hareketsiz halde bulundu.
Olay yerine gelen ekipler, kamyondaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Habertürk'te yer alan habere göre Hasan Yılmaz’ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sosyal medyada milyonlarca kişi tanımıştı
Hayatını kaybeden Yılmaz, 2019 yılında çektiği “Okumuş kadın, incinmişsin dedi” videosuyla sosyal medyada büyük bir etki yaratmış, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşmıştı.
Yılmaz’ın uzun süredir diyaliz tedavisi gördüğü öğrenildi.