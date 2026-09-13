Sosyal medyada piyasa manipülasyonuna soruşturma

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasalarında yatırımcıları yanıltmaya yönelik paylaşımlar yaptığı öne sürülen sosyal medya hesapları hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın, sermaye piyasası araçlarının fiyat ve değerlerini ya da yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgi ve içeriklere yönelik olduğu belirtildi.

Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve delillerin toplanması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na da talimat verildi.