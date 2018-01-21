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Sosyal medyada PKK propagandasına soruşturma

"Zeytin Dalı Harekatı"yla ilgili, sosyal medyada PKK lehine propaganda yapan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada PKK propagandasına soruşturma
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Ankara, Van, Diyarbakır, Mardin ve Muş Cumhuriyet Başsavcılıkları, TSK'nın yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"yla ilgili, sosyal medyada PKK lehine propaganda yapan ve gerçek dışı bilgi paylaşanlara yönelik soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA

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