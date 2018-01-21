Sosyal medyada PKK propagandasına soruşturma
"Zeytin Dalı Harekatı"yla ilgili, sosyal medyada PKK lehine propaganda yapan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.
Ankara, Van, Diyarbakır, Mardin ve Muş Cumhuriyet Başsavcılıkları, TSK'nın yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"yla ilgili, sosyal medyada PKK lehine propaganda yapan ve gerçek dışı bilgi paylaşanlara yönelik soruşturma başlattı.
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Kaynak: AA