Sosyal medyada terör propagandasına soruşturma

22 Ocak 2018

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütü PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada terör propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen 57 kişi hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlatıldığı 20 Ocak'tan itibaren Twitter'da "kamu görevlisine hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik, "Cumhurbaşkanına hakaret", "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarının unsurlarını oluşturan yazılar yayınladıkları belirlenen 57 ayrı kişi tespit edildiği belirtildi.

Bu kişiler hakkında Türk Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca yasal gereği yapılmak üzere resen soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, suç teşkil eden eylemlere ilişkin araştırmaların devam ettiği kaydedildi.

Diyarbakır'da 8 gözaltı

Diyarbakır'da da Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medya üzerinden algı yapılarak terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube ekipleri, eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel döküman, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ile bu silahlara ait fişek ve mermiler ele geçirildi.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüphelinin gözaltına alınması için çalışmalar sürüyor.

'Zeytin Dalı Harekatı' üçüncü gününde

Kaynak: AA