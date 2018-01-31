Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama
Bursa'da sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürsu ilçesinde yaşayan İ.Y'nin sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptığını belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliye ait eve operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan İ.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA