Sosyal medyada yeni dönem başlıyor: 1 Ağustos'tan itibaren herkes için zorunlu

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Ticaret Bakanlığı, dijital reklamcılık alanında tüketici haklarını güçlendirmeyi amaçlayan yeni düzenlemeyi hayata geçiriyor. "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında getirilen yeni kurallar, 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

1 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme ile birlikte dijital reklamcılıkta hedefli reklamlardan yapay zekâ destekli içeriklere, sosyal medya etkileyicileri aracılığıyla yapılan tanıtımlardan indirimli satış reklamlarına kadar birçok alanda yeni yükümlülükler uygulanacak.

Influencer paylaşımlarında şeffaflık zorunlu

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise sosyal medya etkileyicilerinin yaptığı ticari paylaşımlar oldu.

Buna göre influencer'lar; ücret, ücretsiz veya indirimli ürün ve hizmet, davet, sponsorluk ya da benzeri herhangi bir menfaat karşılığında yaptıkları paylaşımlarda, içeriğin reklam niteliği taşıdığını açıkça belirtmek zorunda olacak.

Paylaşımlarda tüketicilerin reklam içeriğini kolaylıkla anlayabilmesi için "reklam", "iş birliği", "sponsorlu içerik" veya "tanıtım" gibi ifadelerin kullanılması zorunlu hale gelecek.

Amaç tüketiciyi yanıltıcı içeriklerin önüne geçmek

Ticaret Bakanlığı, düzenlemenin dijital mecralarda tüketicilerin yanıltılmasını önlemeyi, ticari iletişimde şeffaflığı artırmayı ve güvenilir bir reklam ekosistemi oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Bakanlık, dijitalleşmeyle birlikte hızla artan reklam uygulamalarına karşı tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.